Эксперт рассказал об изменениях в процедуре диспансеризации в 2026 году

Врач Демидик: в диспансеризацию впервые добавят скрининг на гепатиты
Shutterstock

В следующем году программа диспансеризации в России претерпит ряд изменений. Об этом рассказал в беседе с «Известиями» главный врач сети клиник «Стратегия здоровья», врач-терапевт Дмитрий Демидик.

Эксперт отметил, что запланированные корректировки носят точечный характер, но имеют важное значение для повышения качества профилактической медицины.

«В 2026 году в программу впервые входит обследование на вирусные гепатиты, в частности гепатит С, а также расширенный блок по репродуктивному здоровью. Это исследование на вирус папилломы человека и жидкостная цитология», — рассказал Демидик.

По его словам, особое внимание уделили доступности обследований для маломобильных и малоподвижных граждан. В частности, вводится отдельный регламент, который позволяет врачу выезжать на дом для забора анализов либо обеспечивать доставку пациентов в клинику.

Как отметил специалист, цель диспансеризации 2026 года напрямую связана с улучшением репродуктивного здоровья населения, что актуально на фоне снижающейся рождаемости.

Накануне глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов напомнил, что россияне имеют право получить выходной на работе для прохождения диспансеризации или профилактического медосмотра, причем этот день должен быть оплачен как трудовой.

Право на оплачиваемый отгул для диспансеризации имеют россияне с ОМС. Дату нужно согласовать с работодателем, предварительно написав соответствующее заявление, пояснил депутат.

Ранее россиянам рассказали, с какого возраста нужно проходить ежегодную диспансеризацию.

