Россиянам пообещали рост благосостояния

Эксперт АСИ Епифанова: более чем у 70% семей в России вырастут доходы в 2026 году
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Более чем у 70% российских семей в 2026 году вырастут доходы, спрогнозировала для «Газеты.Ru» экс-сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России, эксперт Агентства стратегических инициатив Ольга Епифанова.

«Сохраняющаяся экономическая динамика указывает на то, что в 2026 году рост реальных доходов россиян, вероятнее всего, продолжится, хотя его темпы будут несколько ниже, чем в предыдущие периоды. Если текущие макроэкономические условия сохранятся, доля семей, чьи доходы реально увеличатся, может превысить 70% от общего числа. Особенно заметно улучшение ожидается в регионах, где активно развиваются промышленные предприятия и поддерживается высокий уровень занятости населения», — отметила Епифанова.

По ее словам, ключевыми факторами укрепления доходов станут повышение зарплаты в госсекторе, расширение промышленного производства и активное развитие программ поддержки малообеспеченных граждан. Епифанова считает, что эффект даст и рост внутреннего потребления, который подталкивает малый и средний бизнес к расширению предложения и созданию новых рабочих мест. Индексация социальных выплат и стремление к выравниванию зарплат по отраслям станут дополнительным источником роста благосостояния, подчеркнула экс-сенатор.

По ее словам, в то же время сохраняется риск чрезмерного потребительского оптимизма, что может привести к росту кредитной нагрузки и нерациональным расходам населения. Чтобы предотвратить такие последствия, необходимы взвешенная денежно-кредитная политика, контроль инфляции и развитие финансовой грамотности, предупредила Епифанова. При соблюдении этих условий тенденция роста благосостояния сможет укрепиться и оставаться устойчивой в течение 2026 года, считает эксперт АСИ.

Банк России зафиксировал заметное улучшение финансового положения граждан: с 2022 по 2024 год реальные доходы выросли у 65% российских семей, сильнее всего — у наименее обеспеченных. При этом аналитики предупредили, что на фоне такого подъема настроений люди могут допускать больше финансовых ошибок из-за излишнего оптимизма.

Ранее россиянам пообещали реальный рост доходов.

