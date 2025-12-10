Стали известны самые популярные имена для детей в Москве

Имя Анна — самое популярное для новорожденных девочек в Москве в 2025 году, среди мужских имен третий год лидирует Михаил. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-реестра ЗАГС.

Уточняется, что именем Анна в текущем году назвали более 1,8 тысячи маленьких москвичек. София располагается на втором месте. Кроме того, в пятерку имен-лидеров в столице входят Мария, Ева и Василиса.

Михаил третий год лидирует среди новорожденных мальчиков — так назвали более 2,4 тысячи детей. Также большой популярностью в Москве пользуются имена Александр, Лев, Максим и Марк.

В июне в Госдуме предложили ограничить регистрацию нестандартных имен вроде Люцифер, Виагра и Арсина. Законопроект возник после случаев, когда детям давали имена, не соответствующие их полу или вызывающие насмешки. Психологи предупреждают, что это может травмировать ребенка и повлиять на его адаптацию в обществе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стали известны самые редкие имена детей в России в прошлом году.