В МВД сообщили о снижение ущерба от дропперов

В России ущерб от действий дропперов уменьшился на 18%

В России значительно снизился ущерб от действий дропперов. Об этом газете «Известия» рассказали в МВД РФ.

Так, в течение июля-октября текущего года нанесенный дропперами ущерб уменьшился на 18%, составив 61,6 млрд рублей. Между тем, в аналогичный период прошлого года он равнялся 75 млрд рублей. Правоохранители отметили, что ущерб сокращается ежемесячно: в сентябре — на 17,4%, в октябре уже на 31,6%.

Снижение ущерба вызвано введением в июле уголовной ответственности для дропперов и банковскими ограничениями против мошенничества. Сейчас крупные банки ежемесячно приостанавливают около 330 тысяч переводов на реквизиты из базы данных Центрального банка России о мошеннических операциях.

Дропперы — это клиенты банков, которые предоставляют свои карты или счета мошенникам для обналичивания похищенных средств либо делают это самостоятельно.

1 ноября стало известно, что Центральный банк России направил банкам рекомендации по усилению контроля за процедурой идентификации клиентов, чтобы предотвратить использование банковских карт и счетов дропперами.

Ранее в Генпрокуратуре России назвали сумму взысканных с дропперов средств.