В ВСУ становится популярной экипировка розового цвета

РИА Новости: украинские военные покупают розовую экипировку
Военторги на Украине предлагают военнослужащим широкий ассортимент экипировки и тактической одежды розового цвета. Об этом, ссылаясь на украинские социальные сети, сообщает РИА Новости.

Так, в интернете можно купить розовые наушники с шумоподавлением, рожки для патронов, сигнальный маячок, шевроны, компас, обложки для документов, чехол для бронеплит.

Некоторые магазины уже публикуют в качестве отзывов фотографии с боевых позиций украинских военных в розовой форме. При этом не ясно, как обмундирование розового цвета может способствовать маскировке на линии фронта.

7 августа пленный военнослужащий 3-й танковой железной дивизии Вооруженных сил Украины (ВСУ) Рашид Умбаров заявил, что иностранные наемники украинской стороны получают приоритетное питание и обеспечены полным комплектом экипировки. По словам военнослужащего, обычным бойцам ВСУ не доставалось ни сгущенки, ни консервов. Он отметил, что у наемников были нормальные бронежилеты, форма и каски.

Ранее украинский пленный рассказал о поборах в ВСУ.

