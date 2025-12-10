Названы главные ошибки тех, кто худеет к Новому году

Каждый год тысячи людей бросаются худеть к праздникам, надеясь быстро увидеть результат в зеркале. Но за этим стремлением часто скрыты ошибки, которые оборачиваются проблемами со здоровьем и разочарованием. Почему попытки «успеть к Новому году» часто заканчиваются обратным эффектом, «Газете.Ru» рассказала Ксения Гуфранова, соосновательница международной сети студий балета и растяжки LEVITA.

«Довольно часто люди делают ставку на жесткие монодиеты, голодание и резкое уменьшение калорий. До сих пор считается рабочей схема — «посижу на гречке или кефире» две недели. Целью таких подходов является желание «влезть» в то самое платье. Но при этом организм воспринимает резкую перестройку питания как стресс. Вследствие этого замедляется обмен веществ, теряется вода и мышечная масса. То есть визуально человек становится худее. Но сразу после праздников гарантированно запускается обратный эффект — быстрый набор веса с запасом», — объяснила она.

Правильный подход — снижать калорийность умеренно, поэтапно. Необходимо сохранить разнообразный рацион с достаточным количеством белка, овощей, полезных жиров и сложных углеводов. Безопасный ориентир — сбрасывать примерно 0,5–1 кг в неделю, а не «минус 5 за 5 дней».​

«Многие надеются решить проблему веса одним питанием. Резко урезается рацион, но не увеличивается двигательная активность. В результате тело худеет в первую очередь за счет мышц, падает тонус, метаболизм замедляется. В дальнейшем это только усложняет контроль веса», — предупредила эксперт.

Для долгосрочного и здорового подхода важно сочетать сбалансированное питание с регулярной физической активностью. Необходимы 2 силовые или функциональные тренировки в неделю плюс ходьба и легкое кардио. Так сохраняются мышцы, улучшается чувствительность к инсулину, поддерживается энергичность и сжигается жир, а не своя физическая база.

«Еще одна крайность перед праздниками — внезапно начинать тренироваться каждый день, уничтожать себя на кардио и силовых без подготовки. Такое форсирование приводит к переутомлению, повышенному риску травм, скачкам давления и полному выгоранию уже через пару недель», — рассказала она.

Правильное решение — запланировать разумную, но стабильную нагрузку. Новичкам в спорте лучше начинать с 2–3 тренировок в неделю средней интенсивности, чередовать силовые и кардио, оставлять дни восстановления. Лучше прийти к Новому году живой, бодрой, чем выжатой и разочарованной.​

«Следующая ошибка — абстрактная цель «похудеть к Новому году» без конкретных цифр, сроков и фиксации измерений. В этом случае человек не понимает, чего ждать и за какой срок, быстро теряет мотивацию, сравнивает себя с чужими результатами и бросает начатое», — сказала эксперт.

Гуфранова рекомендовала всегда формулировать реалистичную цель и фиксировать старт.

«Например, планирую сбросить 3–4 кг за пару месяцев, получить комфорт в одежде и улучшить самочувствие. Делаем замеры веса и тела, определяем свое самочувствие, фотографируем исходную фигуру. Это помогает видеть реальные изменения, даже если цифра на весах не падает так быстро, как хочется», — объяснила она.

По словам тренера, многие искренне думают, что интенсивные тренировки отменят вредные пищевые привычки: переедания, поздние ужины и сладости: «Я схожу в зал и сожгу съеденные калории». На практике при избытке калорий даже большие нагрузки не компенсируют постоянные переедания. Человек не видит прогресса, хотя честно работал на тренировках.​

«В реальности, тренировки лишь часть необходимых действий. Известно, что 70% успеха дает питание, а спорт помогает формировать фигуру, поддерживать здоровье и расход энергии. Важен баланс и комплексный подход к телу. Осознанный рацион плюс движение и режим — вот формула, которая работает не только до 31 декабря, но и после праздников», — добавила специалист.

Перед праздниками многие вводят строгие табу: никакого сладкого, хлеба или десертов до Нового года. На праздничных застольях правила отменяются и начинается бесконтрольное переедание. Такой подход формирует нездоровые отношения с едой, чувство вины и заедание стресса, а не устойчивые полезные привычки.​

«Любая жесткость и резкие ограничения возвращаются бумерангом. Считаю, что лучше оставить место для небольших «радостей», но в рамках продуманного плана. Например, всего порция десерта, но не полторта через день. Тогда не нужно будет «отрываться» на праздниках — любимая еда перестает быть запретным плодом», — рассказала тренер.

Еще одна классическая ошибка — попытка впихнуть в свое расписание тренировки, работу, подготовку к праздникам и строгую диету, пожертвовав сном и отдыхом. При этом недосып повышает уровень стресса, усиливает тягу к сладкому и мешает снижению веса, даже если питание и тренировки формально выстроены верно.​

Но даже в праздничной суете необходимо заботиться о базовых вещах: 7–8 часов сна, регулярное питание без «голодных окон», восстановление между тренировками.

Как похудеть к праздникам правильно

«Попробуйте подход «не к Новому году, а в новый год». Пусть целью будет не срочное похудение, а войти в праздники в лучшей форме и с привычками, которые не развалятся после салатов и тортов. Для этого важно определить реалистичную здоровую цель, умеренный дефицит калорий, регулярную посильную активность и уважение к своему телу, а не гонка за цифрой на весах», — резюмировала она.

