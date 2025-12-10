«Минимум для выживания»: в Союзе пенсионеров оценили размер социальной пенсии

Социальная пенсия в России — это, скорее, минимум для выживания, а не достойного заслуженного отдыха, заявил «Газете.Ru» экономист, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.

«Размер социальной пенсии в России составляет от 8824 рублей до 21 178 рублей. Ее получают порядка 3,5 млн человек. Минимальная страховая часть выплаты составляет 13 278 рублей, средний размер пенсии — 24 092 рубля. Если совокупный доход ниже прожиточного минимума, то пенсионер может рассчитывать на федеральную или региональную социальную доплату. Как показывает практика, этих денег недостаточно даже на самое необходимое. Это, скорее, минимум для выживания, а не достойного заслуженного отдыха», — отметил Никитин.

Он считает, что минимальный размер пенсии должен составлять 35 тыс. рублей. Никитин уверен, что часть средств может быть получена после проведения масштабной ревизии и оптимизации работы Социального фонда России (СФР). На 2026 год уже сформирован бюджет СФР с профицитом в 0,338 трлн рублей, напомнил эксперт. Он предложил взимать налоги на сверхприбыль, как с юридических, так и с физических лиц, менять ситуацию в экономике.

По данным Социального фонда РФ, средняя пенсия россиян по старости составила почти 25,2 тыс. рублей в месяц по состоянию на 1 октября 2025 года. Средняя пенсия работающих пенсионеров достигла 22,4 тыс. рублей, а неработающих — 25,8 тыс. рублей.

Ранее россиян предупредили о разрыве между средней и социальной пенсиями.