На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Минимум для выживания»: в Союзе пенсионеров оценили размер социальной пенсии

Глава Союза пенсионеров Никитин: социальная пенсия — это минимум для выживания
true
true
true
close
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Социальная пенсия в России — это, скорее, минимум для выживания, а не достойного заслуженного отдыха, заявил «Газете.Ru» экономист, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.

«Размер социальной пенсии в России составляет от 8824 рублей до 21 178 рублей. Ее получают порядка 3,5 млн человек. Минимальная страховая часть выплаты составляет 13 278 рублей, средний размер пенсии — 24 092 рубля. Если совокупный доход ниже прожиточного минимума, то пенсионер может рассчитывать на федеральную или региональную социальную доплату. Как показывает практика, этих денег недостаточно даже на самое необходимое. Это, скорее, минимум для выживания, а не достойного заслуженного отдыха», — отметил Никитин.

Он считает, что минимальный размер пенсии должен составлять 35 тыс. рублей. Никитин уверен, что часть средств может быть получена после проведения масштабной ревизии и оптимизации работы Социального фонда России (СФР). На 2026 год уже сформирован бюджет СФР с профицитом в 0,338 трлн рублей, напомнил эксперт. Он предложил взимать налоги на сверхприбыль, как с юридических, так и с физических лиц, менять ситуацию в экономике.

По данным Социального фонда РФ, средняя пенсия россиян по старости составила почти 25,2 тыс. рублей в месяц по состоянию на 1 октября 2025 года. Средняя пенсия работающих пенсионеров достигла 22,4 тыс. рублей, а неработающих — 25,8 тыс. рублей.

Ранее россиян предупредили о разрыве между средней и социальной пенсиями.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами