«Настоящее спасение»: в Госдуме поддержали снижение автоматом ставок по кредитам

Автоматическое снижение ставок по кредитам вслед за ключевой ставкой ЦБ стало бы для россиян настоящим спасением, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что банки должны автоматически снижать процентные ставки по уже выданным кредитам вслед за уменьшением ключевой ставки ЦБ. Соответствующий законопроект был направлен в правительство 29 ноября. По словам главы фракции, сейчас платежи по действующим займам не пересматриваются, даже когда Центробанк смягчает политику. «Снижение ключевой ставки с 21 до 16,5% не привело к уменьшению платежей по уже выданным кредитам. Это выгодно банкам, но бьет по бюджетам российских семей», — подчеркнул Слуцкий. Он сослался на данные ЛДПР: в России около 50 млн человек имеют кредиты, при этом 13 млн выплачивают сразу несколько займов. Средняя задолженность заемщика с просрочками, по его словам, составляет 185 тыс. рублей при среднем доходе порядка 58 тыс.

«Принятие предложенного коллегой законопроекта стало бы настоящим спасением — вместе со снижением ключевой ставки рыночная ипотека упала бы, и даже тем, у кого ситуация критическая, удалось бы помочь быстрее. Мое же предложение заключалось в том, чтобы обязать банки привязывать стоимость кредитов к ключу. Это не касалось уже действующих договоров, но распространялось бы на новые сделки. То есть, если ключевая падает, ипотеки должны снизиться пропорционально — так это происходит со ставкой на вклады», — отметил Аксененко.

По его словам, сейчас снижать ставку по уже действующему кредиту можно только с помощью процедуры реструктуризации. Аксененко пояснил, что обычно это прописано в кредитном договоре или правилах финансовой организации. При этом банки неохотно идут на такую меру — даже когда заемщик исполняет честно все свои обязательства и объясняет необходимость этой меры, посетовал депутат. Кроме того, часто реструктуризация становится невыгодна самому заемщику — процент по кредиту может и снизят, а вот срок кредитования увеличат, и переплата при этом повысится, констатировал парламентарий. Он не уверен, что возможно ввести общее правило снижения процентов по уже действующим договорам, но очевидно, что существуют случаи, когда это необходимо.

По словам Аксененко, сейчас в России более 20 тыс. случаев мошенничества в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС) — люди брали ипотеки, чтобы построить дома, а аккредитованные банком подрядчики оказывались мошенниками и исчезали с деньгами.

«Люди остались без жилья, но с долгами. Причем ставка ипотеки из-за неготовности дома в срок со льготной выросла до максимальной рыночной — с 6 до 38%! Чтобы решить эту ситуацию и как-то пойти на встречу людям, ЦБ выпустил рекомендации для банков, как работать с «заемщиками ИЖС». Одна из рекомендаций, о которой больше всего просили люди — снизить платежи и реструктуризировать задолженность. Однако банки категорически не исполняют эту рекомендацию именно потому, что она не является обязательством. Автоматическое снижение ставок по кредитам было бы настоящим спасением», — заключил Аксененко.

