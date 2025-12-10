Россиянам рассказали, кто получит декабрьскую зарплату раньше

Получить декабрьскую зарплату раньше установленной даты возможно в том случае, если она приходится на новогодние праздники. Об этом сообщил агентству «Прайм» директор по персоналу КРОС Сергей Муравьев.

Эксперт отметил, что иногда компании переносят эти выплаты на январь, но чаще всего они хотят провести все платежи уходящего года до 1 января. Более того, у некоторых существует запрет на перенос остатков денежных средств на следующий год.

«Поэтому в декабре большинство наших сограждан получают сразу три выплаты: зарплату за ноябрь, аванс за декабрь и зарплату за декабрь. А в компаниях, где есть премиальная часть, часто платят еще и ее», — рассказал Муравьев.

При этом, если стандартная дата выдачи зарплаты приходится на рабочие дни, которые в 2026 году начнутся с 12 января, то преждевременной выплаты ждать не стоит, ведь работодатель вправе, но не обязан перечислять ее заранее.

До этого исследователи выяснили, что каждый второй россиянин рассчитывает в конце года получить тринадцатую зарплату или премию. Интересно, что различаются ожидания и в зависимости от уровня образования – так, среди сотрудников с высшим образованием получить 13-ю зарплату рассчитывают 50% опрошенных, а среди тех, кто имеет среднее профессиональное образование – 44%. Причем среди тех, кто получает от 150 тыс. рублей в месяц, процент ожидающих премии наиболее высок – на них рассчитывают 62% работников.

Ранее в Госдуме рассказали, кому увеличат надбавку к пенсии в 2026 году.