Песков рассказал о поездках Путина без кортежа

Песков: Путин может и сам садиться за руль при передвижении без кортежа
true
true
close
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин, передвигаясь по городу не в кортеже, может и сам садиться за руль. Об этом рассказал ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«По-разному», — ответил представитель Кремля на вопрос, садится ли глава государства сам за руль или же просто едет в автомобиле, для которого не перекрывается движение.

Накануне Путин во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил, что иногда ездит «по-тихому», без мигалок и кортежей.

До этого министр транспорта РФ Андрей Никитин рассказал, что автомобиль Lada Kalina, на котором президент совершил поездку по трассе ХабаровскЧита в 2010 году, сменил нескольких владельцев, прежде чем сибирские дорожники выкупили его обратно. Машина стала символическим талисманом качества дорожного строительства в России. Глава ведомства напомнил, что развитие дорожной инфраструктуры остается приоритетом транспортной политики.

Ранее Путин заявил о популярности машин с двигателями внутреннего сгорания.

