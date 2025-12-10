На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам объяснили, как действовать в случае поступления денег от неизвестного

Россиянам объяснили, почему нельзя тратить полученные от неизвестного деньги
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Появление денежных средств на банковском счете или карте от неизвестного лица может быть связано как с ошибочным переводом, так и с умышленными действиями со стороны мошенников. Об этом рассказал RT адвокат МКА «Клишин и партнеры» Денис Талызин.

«В любом случае расходовать эти денежные средства не следует, так как это может повлечь гражданско-правовую ответственность по ст. 1102 ГК РФ за неосновательное обогащение. Подобное квалифицируется как присвоение чужих средств. Причем может быть возбуждено как гражданское, так и уголовное дело (ст. 160 УК РФ)», — объяснил он.

Эксперт уточнил: для начала нужно понять, деньги поступили на самом деле, или мошенники просто прислали сообщение якобы от банка о зачислении денежных средств, что является частой уловкой преступников.

Также ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать данные из смс-уведомлений из банка или любые иные сведения о банковских счетах, картах, вкладах, так как это может привести к несанкционированному доступу к собственным средствам.

В случае ошибочного перевода нужно сообщить лицу, которое просит вернуть деньги, что ему необходимо обратиться в банк для аннулирования перевода. Кроме того, следует уведомить свой банк о поступлении денег от неизвестного лица. Дальше, по словам Талызина, кредитное учреждение самостоятельно предпримет нужные действия.

22 ноября в пресс-службе МВД России сообщили, что 2025 году россияне чаще всего сталкиваются с мошенническими схемами, связанными с переводом денег на так называемый «безопасный счет», инвестициями в криптовалюту, фишинговыми ссылками и предоплатой за товары.

Ранее стало известно, как мошенники заставляют россиян оформлять кредитные карты.

