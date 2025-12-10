На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп назвал главу ФРС США «тупицей»

Mark Schiefelbein/AP

Американский президент Дональд Трамп во время выступления в Пенсильвании назвал председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла «тупицей» на фоне своего недовольства его монетарной политикой, трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

«Наконец, вы видели, как Джейми Даймон (генеральный директор банка JPMorgan Chase. — «Газета.Ru»), уважаемый человек, сказал, что вам нужно снизить ставки, тупица?» — заявил лидер США.

19 ноября американский министр финансов Скотт Бессент сообщил, что Дональд Трамп до католического Рождества примет решение о кандидатуре на пост главы Федеральной резервной системы. Новый председатель ФРС должен заменить Джерома Пауэлла, срок полномочий которого истекает в мае.

В июне глава Белого дома написал на своей странице в социальной сети Truth Social, что Соединенные Штаты теряют сотни миллиардов долларов из-за нежелания Джерома Пауэлла понижать базовую ставку.

Ранее Трамп отчитал журналистку после прямой линии по случаю Дня благодарения.

