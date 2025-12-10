Вейпы могут провоцировать тревожность и панические атаки, заявила нейропсихолог

Использование электронных сигарет и вейпов нередко воспринимается как более «легкая» альтернатива традиционному курению. Однако, как предупредила в разговоре с «Газетой.Ru» нейропсихолог «СМ-Клиника» Ирина Тарасенко, такие устройства могут оказывать выраженное негативное влияние на психику — вплоть до усиления тревожности и появления панических атак.

По словам специалиста, подобный эффект связан сразу с несколькими факторами.

Во-первых, электронные сигареты содержат никотин, который стимулирует центральную нервную систему. Регулярное употребление никотина может приводить к повышению уровня стресса и тревоги. А когда организм привыкает к постоянному поступлению никотина, отказ вызывает абстинентные симптомы — беспокойство, раздражительность.

Во-вторых, использование электронных сигарет часто связано с определенным образом жизни и социальной средой. Давление окружающих, стресс или попытки соответствовать группе могут усиливать эмоциональное напряжение, способствуя развитию тревожных состояний.

В-третьих, некоторые исследования показывают, что вейпы могут вызывать учащенное сердцебиение, головокружение и одышку. Эти ощущения нередко воспринимаются человеком как признаки серьезной угрозы здоровью, что дополнительно усиливает тревогу и может спровоцировать паническую атаку.

В-четвертых, помимо никотина, жидкости могут содержать различные химические вещества, влияющие на нервную систему. Отдельные компоненты способны усиливать тревожность и провоцировать приступы паники.

По словам эксперта, использование электронных сигарет может приводить к следующим проявлениям: повышенная тревожность и постоянное напряжение; панические атаки с внезапным чувством страха, одышкой, головокружением и потливостью; нарушение сна, проблемы с засыпанием; ухудшение когнитивных функций — снижение концентрации и памяти.

Наиболее уязвимы к психологическим последствиям вейпов: подростки и молодежь — из-за высокой чувствительности развивающегося мозга к никотину и другим веществам; люди с психическими расстройствами — депрессией, ПТСР, тревожными расстройствами; те, кто переживает хронический стресс или недавние эмоциональные потрясения.

«Если после начала использования электронных сигарет появилось ухудшение психического или физического состояния, рекомендуется обратиться к медицинскому психологу или психиатру. Специалист проведет диагностику и при необходимости назначит психотерапию или медикаментозное лечение. Также следует рассмотреть полный отказ от курения или переход на менее вредные способы преодоления зависимости, включая программы отказа от никотина и использование продуктов со сниженным его содержанием», — посоветовала Тарасенко.

