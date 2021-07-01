ВОЗ дала рекомендации по минимизации распространения «черной плесени»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Depositphotos

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала рекомендации по минимизации распространения «черной плесени» или мукормикоза. Для этого необходимо сократить использование гормональных препаратов и антибиотиков при лечении коронавируса нового типа. Об этом РИА «Новости» сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Она указала, что ряд грибковых инфекций, выявленных у пациентов с COVID-19 в Индии, связан с дрожжами или плесенью. Они есть в окружающей среде, но поражают людей, у которых иммунная система ослаблена. По словам Вуйнович, речь идет о тех, кто болеет диабетом или другими хроническими заболеваниями, раком, а также тех, кто длительное время принимал определенные лекарства. Она отметила, что коронавирусная инфекция тоже ослабляет иммунитет.

«ВОЗ рекомендует свести к минимуму несоразмерное использование кортикостероидов и антибиотиков для легких случаев и случаев средней тяжести», — сказала Вуйнович.

Она пояснила, что кортикостероиды при тяжелом течении COVID-19 спасают жизни, но их широкое применение может вызывать грибковые инфекции.

Представитель ВОЗ также посоветовала тщательно очищать и дезинфицировать биомедицинское оборудование, в частности вентиляторы. При диагностике грибковых заболеваний у пациента следует использовать специальные препараты.

«Важно подчеркнуть, что с учетом готовности медицинской системы в России и высоких стандартов гигиены и дезинфекции этот риск под контролем», — заключила она.

Ранее в ВОЗ оценили вероятность вспышки эпидемии «черной плесени» в России.