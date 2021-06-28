Москалькова рассказала о «ковидных правах»

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила мнение, что в России сформировались «ковидные права». Об этом пишет ТАСС.

«И очень важно сегодня разделить соразмерность между необходимостью ограничений и правами человека», — сказала она.

По словам Москальковой, в данном случае коллективное право преобладает над индивидуальным, поскольку речь идет о спасении не только жизни и здоровья человека, но и всего цивилизованного пространства.

Она также заявила, что существующие меры, направленные на борьбу с коронавирусом, «имеют право на существование, на такой подход».

Ранее Москалькова заявляла, что отказ от вакцинации не может стать основанием для увольнения с работы.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также отмечал, что де-юре и де-факто обязательной вакцинации российских граждан от коронавирусной инфекции в стране нет.