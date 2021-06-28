В Германии неизвестный с ножом ранил двух прохожих и скрылся

В немецком городе Эрфурт неизвестный с ножом напал на двух прохожих, после чего скрылся. Об этом сообщило издание Bild.

Мужчины 45 и 68 лет были госпитализированы. Об их состоянии не сообщается. Нападение произошло около 6.00 (7.00 мск). Полиция начала поиски, задействован вертолет. По имеющимся данным, речь идет о молодом мужчине в возрасте 20-30 лет.

«Преступник говорил по-немецки. У него светлые, почти рыжие, кудрявые волосы и лицо со следами шрамов», — сообщили полицейские.

25 июня неизвестный напал с ножом на людей в немецком городе Вюрцбург. В результате действий злоумышленника погибли три человека, еще не менее шести получили ранения.