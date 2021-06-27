Житель Иордании потерял сознание после прививки AstraZeneca и умер

В Иордании пожилой мужчина умер после прививки от коронавируса вакциной компании AstraZeneca. Об этом сообщает агентство Petra.

66-летний иорданец потерял сознание спустя 10 минут после второй дозы вакцины. Медики попытались его реанимировать, однако его не удалось спасти.

Министр здравоохранения Иордании Фирас аль-Хавари заявил, что пациент получил первую прививку 4 апреля, а второй компонент 27 июня, спустя 12-недельного периода ожидания. Глава ведомства уточнил, что мужчина страдал от хронических болезней, однако после первой дозы вакцины у него не было зафиксировано осложнений. Также он добавил, что для определения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее мужчина умер от тромбоцитопении после прививки препаратом AstraZeneca.