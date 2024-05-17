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Опубликовано видео со звуками сирен в атакованном дронами ВСУ российском городе

Появилось видео со звуками сирен в атакованном дронами ВСУ городе Туапсе

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Wikimedia Commons

Baza опубликовала кадры со звуками сирен в курортном городе Туапсе Краснодарского края. Видео доступно в Telegram-канале издания.

На видео, снятых с балкона жилого дома, слышны громкие непрерывные звуки сирены. Видеозапись, судя по кадрам, сделана рано утром.

Рано утром 17 мая произошла попытка атаки с применением двух беспилотных летательных аппаратов на объекты гражданской инфраструктуры в Туапсе. В результате падения одного из беспилотников возникло возгорание на территории НПЗ.

Позже сообщалось, что в течение прошедшей ночи российские военные с помощью сил противовоздушной обороны (ПВО) пресекли ряд попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористические атаки с помощью беспилотников и безэкипажных катеров по объектам на территории регионов России.

Так, дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 51 дрон над территорией Крымского полуострова, 44 БПЛА в Краснодарском крае, шесть беспилотников над территорией Белгородской области и один — над территорией Курской области. Всего над российским регионами было уничтожено 102 дрона.

Ранее в Севастополе отменили занятия в школах и детских садах.

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