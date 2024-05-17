Южная Корея сообщила о запуске ракеты КНДР

Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство Yonhap News со ссылкой на южнокорейских военных.

Журналисты уточнили, что в настоящее время комитет начальников штабов армии Южной Кореи не может предоставить подробности случившегося, так как анализирует ситуацию.

В последний раз КНДР запускала ракету в сторону Японского моря 22 апреля. После этого японский телеканал NHK сообщил, что северокорейская ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. Генсек японского правительства Есимасу Хаяси сообщил, что Япония через каналы в Китае направила Северной Корее протест из-за ракетных испытаний.

23 апреля агентство ЦТАК заявило, что Северная Корея провела тактические учения по нанесению условного ядерного контрудара, применив реактивные системы залпового огня (РСЗО) калибра 600 миллиметров.

Ранее Южная Корея и США провели учения по противодействию помехам работы GPS со стороны КНДР.