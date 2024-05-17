Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Южная Корея сообщила о запуске ракеты КНДР

В Южной Корее заявили, что КНДР запустила ракету в сторону Японского моря

close
100%
Lee Jin-man/AP

Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство Yonhap News со ссылкой на южнокорейских военных.

Журналисты уточнили, что в настоящее время комитет начальников штабов армии Южной Кореи не может предоставить подробности случившегося, так как анализирует ситуацию.

В последний раз КНДР запускала ракету в сторону Японского моря 22 апреля. После этого японский телеканал NHK сообщил, что северокорейская ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. Генсек японского правительства Есимасу Хаяси сообщил, что Япония через каналы в Китае направила Северной Корее протест из-за ракетных испытаний.

23 апреля агентство ЦТАК заявило, что Северная Корея провела тактические учения по нанесению условного ядерного контрудара, применив реактивные системы залпового огня (РСЗО) калибра 600 миллиметров.

Ранее Южная Корея и США провели учения по противодействию помехам работы GPS со стороны КНДР.

Все новости на тему:
Конфликт в Корее
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами