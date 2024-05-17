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Готовившему теракт в Тюмени Кириллу Брику вынесли приговор в Екатеринбурге

В Екатеринбурге осудили Кирилла Брика, готовившего теракт в Тюмени

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Руслан Кривобок/РИА Новости

В Екатеринбурге осудили готовившего теракт на Тюменской ТЭЦ Кирилла Брика. Об этом со ссылкой на Центральный окружной военный суд города сообщает Ura.ru.

По информации агентства, Брика обвинили в создании террористического сообщества, подготовке теракта, а также изготовлении и хранении взрывчатки и оружия. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы, при этом первые три с половиной года он проведет в тюрьме. Ему также назначили штраф в размере 600 тысяч рублей.

Отмечается, что Брик стал единственным фигурантом «дела антифашистов», признавшим вину. Следствие по делу началось в августе 2022 года после задержания группы молодых людей.

До этого в Петербурге вынесли приговор по уголовному делу о теракте на железной дороге. Одного нарушителя закона приговорили к четырем годам лишения свободы в воспитательной колонии, его подельника — к двум годам заключения там же.

Ранее в Воронежской области трое друзей сожгли релейный шкаф на железной дороге.

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