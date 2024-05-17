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Путин заявил, что большинство субъектов РФ поддерживает связи с Китаем

Путин: Калужская область настроена сотрудничать с Китаем в автомобильной сфере

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Калужская область собирается развивать сотрудничество с Китаем в автомобильной сфере. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на открытии VIII Российско-китайского ЭКСПО в Харбине, пишет ТАСС.

Он пояснил, что такие инициативы российские регионы глубоко проработали и конкретизировали по отраслям. В Калужской области речь уже идет о создании целого кластера производств строительных материалов.

Также президент отметил, что подавляющее большинство субъектов РФ поддерживает сегодня связи с Китаем. Он обратил внимание, что более 300 городов и муниципалитетов РФ и КНР стали побратимами.

Путин добавил, что ни в одной стране нет такой широкой сети контактов и межрегиональных договоренностей, какие демонстрируют Россия с Китаем.

До этого Путин заявлял, что Россия и Китай будут углублять сотрудничество в сфере высоких технологий и инноваций.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в формате «тет-а-тет» детально и подробно обсудили украинский конфликт.

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