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Путин пригласил китайцев на ВЭФ

Путин предложил китайским партнерам обсудить сотрудничество на ВЭФ

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Президент России Владимир Путин пригласил представителей Китая на Восточный экономический форум (ВЭФ), который пройдет в РФ в сентябре. Об этом сообщает РИА Новости.

«Пользуясь случаем, хотел бы пригласить китайских друзей на девятый Восточный экономический форум, который состоится во Владивостоке в начале сентября», — заявил Путин на церемонии открытия российско-китайского ЭКСПО и форума по межрегиональному сотрудничеству.

По словам президента РФ, на ВЭФ китайские партнеры смогут обсудить с российскими коллегами перспективы сотрудничества, в том числе на территориях с льготами для внешних инвесторов.

До этого Путин заявил, что Россия углубит сотрудничество с Китаем в области высоких технологий. По его словам, расширение кооперации нужно, чтобы КНР и РФ оставались конкурентоспособными в экономике будущего и занимали лидерские позиции.

Также российский президент добавил, что РФ готова предоставлять экономические льготы и доступ к технологической базе инвесторам из Китая.

Ранее Путин поблагодарил власти КНР за бережное отношение к истории.

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