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Путин встретился с заместителем председателя КНР

Путин провел встречу с заместителем председателя КНР Хань Чжэном в Харбине

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин встретился с заместителем председателя КНР Хань Чжэном. Об этом сообщает РИА Новости.

Хань Чжэн по поручению председателя Китая Си Цзиньпина сопровождает российского лидера в Харбине. Во время встречи Путин отметил, что его визави в рамках межправкомиссии внес значительный вклад в развитие двусторонних отношений.

«Будем рады видеть Вас и на Восточном экономическом форуме», — сказал он.

Путин отметил, что РФ и Китайскую Народную Республику связывают многолетние годы сотрудничества, совместная борьба за укрепление суверенитета и за независимость. Глава российского государства выразил надежду на развитие взаимовыгодных отношений.

Во встрече Путина с Хань Чжэном принимали участие вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, помощник президента России Юрий Ушаков, российский посол Игорь Моргулов, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

До этого Владимир Путин заявил, что Россия углубит сотрудничество с Китаем в области высоких технологий. По его словам, расширение кооперации нужно, чтобы КНР и РФ оставались конкурентоспособными в экономике будущего и занимали лидерские позиции.

Ранее Путин пообещал льготы инвесторам из Китая.

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