В МИД России поставили под сомнение гарантии безопасности от Запада

Работа над гарантиями безопасности России со странами Запада, о которых шла речь в декабре 2021 года, сейчас уже неактуальна. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Наша шкала приоритетов, в том числе в сфере обеспечения собственной безопасности и формирования более устойчивых рамок для этих усилий, полностью изменилась», — отметил дипломат.

По словам Рябкова, теперь не имеет смысла говорить о работе над оформлением неких гарантий безопасности в виде соглашений, как было еще несколько лет назад.

До этого замминистра иностранных дел заявил, что Североатлантический альянс является недоговороспособным образованием.

По мнению замминистра, НАТО ведет авантюристскую политику, балансируя на грани прямого вооруженного столкновения с Россией.

В мае Рябков заявлял, что дипломатические отношения России и США еще могут ухудшиться при определенных сценариях.

Ранее Путин заявил, что Россия может работать с любым президентом США.