Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия больше не намерена приглашать представителей США на парады Победы

Рябков: РФ не будет приглашать представителей США на будущие парады Победы

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Россия не намерена приглашать американских представителей на будущие парады Победы 9 мая, поскольку США отрицают ключевую роль СССР во Второй мировой войне. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Американцы отрицают ключевую роль Советского Союза в победе над нацистской Германией. Они не способны изменить свой подход, и поэтому мы и приглашать их не будем», — подчеркнул Рябков.

По его словам, политический истеблишмент на Западе уже дошел до отрицания правды о Второй мировой войне. Стремясь «очернить» Россию, США пришли к отрицанию роли СССР в эпохальном событии XX века.

Рябков не исключил приглашения американских представителей в будущем, если позиция Вашингтона изменится. «Пока признаков этого нет», — подытожил дипломат.

9 мая посол США в Москве Линн Трейси заявила, что есть надежда, что Москва и Вашингтон смогут добиться былого духа сотрудничества для достижения целей по обеспечению безопасного и стабильного мира, Запад не должен забывать, что Победа досталась миру огромной ценой.

Ранее Захарова рассказала о попытках Запада привить России «историческую амнезию».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами