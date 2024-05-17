Россия больше не намерена приглашать представителей США на парады Победы

Россия не намерена приглашать американских представителей на будущие парады Победы 9 мая, поскольку США отрицают ключевую роль СССР во Второй мировой войне. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Американцы отрицают ключевую роль Советского Союза в победе над нацистской Германией. Они не способны изменить свой подход, и поэтому мы и приглашать их не будем», — подчеркнул Рябков.

По его словам, политический истеблишмент на Западе уже дошел до отрицания правды о Второй мировой войне. Стремясь «очернить» Россию, США пришли к отрицанию роли СССР в эпохальном событии XX века.

Рябков не исключил приглашения американских представителей в будущем, если позиция Вашингтона изменится. «Пока признаков этого нет», — подытожил дипломат.

9 мая посол США в Москве Линн Трейси заявила, что есть надежда, что Москва и Вашингтон смогут добиться былого духа сотрудничества для достижения целей по обеспечению безопасного и стабильного мира, Запад не должен забывать, что Победа досталась миру огромной ценой.

Ранее Захарова рассказала о попытках Запада привить России «историческую амнезию».