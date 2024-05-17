США предупредили Россию о визите государственного секретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена в Киев незадолго до того, как тот состоялся. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков.

«Незадолго до выезда этой группы в Киев мы получили соответствующую информацию», — сказал он, отвечая на вопрос о том, было ли российской стороне известно о поездке Блинкена на Украину.

До этого офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер высмеял концерт Блинкена в Киеве. Он отметил, что госсекретарь США, выступая в баре в Киеве, возможно, подготавливается к новой карьере.

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что визит Блинкена в Киев в момент наступления российских войск является «странным».

14 мая, в перерыве между встречами с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, Блинкен зашел в киевский бар, где сыграл на гитаре вместе с местной группой

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