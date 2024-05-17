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Риелторы оценили последствия запрета на малогабаритное жилье в Москве

В Level Group предрекли рост спроса на небольшое жилье из-за запрета на него

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Спрос на квартиры-студии менее 28 кв. м и двухкомнатные квартиры менее 44 кв. м вырастет после запрета Москомэкспертизы строить такое малогабаритное жилье в столице. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказали аналитики Level Group.

«Малогабаритные квартиры — наиболее популярный формат жилья у покупателей новостроек. За последний год средняя площадь квартир, которые москвичи приобретают в новостройках, составила 41,8 кв. м. в комфорт-классе и около 57 кв. м. — в бизнес-классе», — пояснили аналитики.

Наряду с ужесточением условий ипотечного кредитования в конце 2023 года и снижением лимита до 6 млн рублей по программе ипотеки с господдержкой, новый запрет станет фактором, который безусловно будет стимулировать спрос на студии и малогабаритные квартиры в ближайшее время, заключили аналитики.

По данным Level Group, студии и однокомнатные квартиры остаются одним из наиболее востребованных форматов жилья при покупке с использованием материнского капитала: в 29% случаев эту меру господдержки используют при покупке однокомнатных квартир. На втором месте по популярности — трехкомнатные и двухкомнатные квартиры, их покупают в 22% случаев. Интересно, что квартиры-студии покупают значительно чаще многокомнатных квартир — в 18% случаев, подытожили аналитики.

О новых ограничениях Москомэкспертизы 16 мая сообщил Telegram-канал Shot.

Ранее сообщалось, что спрос россиян на ипотеку весной резко вырос.

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