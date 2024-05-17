Названы самые популярные автомобили с пробегом в России

В апреле 2024 года на российском рынке было продано 509,5 тыс. подержанных легковых автомобилей – на 1,5% больше, чем в марте, и на 2,8% больше результата апреля 2023 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Самой популярной моделью среди подержанных легковых автомобилей в апреле стал седан Lada-2107 («Семерка»), удержавший лидерство уже третий месяц подряд. На втором месте оказался хетчбэк Lada-2114 «Самара-2» (10,8 тыс. шт.).

На третьем и четвертом местах находятся Kia Rio (10,3 тыс. шт.) и Hyundai Solaris (10 тыс. шт.), а замкнул топ-5 Ford Focus, подержанные экземпляры которого нашли в апреле 9,2 тыс. владельцев.

До того стало известно, что по итогам первой половины мая ценник на новые автомобили поменяли семь компаний, которые официально присутствуют на рынке РФ.

В частности, «АвтоВАЗ» поднял стоимость почти всех комплектаций Lada Granta и внедорожников Niva на 51,1-71,1 тыс. рублей. УАЗ также повысил ценник на свои авто на 35-60 тыс. рублей. А вот у Sollers на 50 тыс. рублей подорожали Atlant и Argo. Однако автобус Atlant упал в стоимости на 224 тыс. рублей. Тем временем китайский Chery Tiggo 7 Pro Max подорожал на 10-70 тыс. рублей, а переднеприводный кроссовер Jaecoo J7 — на 100 тыс. рублей.

Среди подешевевших моделей оказался популярный Geely Monjaro, который упал в стоимости на 250-400 тыс. рублей. Также снизился ценник и у электрокроссовера Skywell ET5 в версии Luxury. Падение составило 100 тыс. рублей.

Ранее в России заявили о необходимости ограничить число китайских автомобилей.