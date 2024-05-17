После атаки БПЛА в Новороссийске обнаружили повреждения на нескольких предприятиях

Несколько гражданских предприятий получили незначительные повреждения после атаки украинских беспилотников в Новороссийске, объекты работают в штатном режиме. Об этом сообщили РИА Новости в администрации города.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать гражданские объекты на территории Новороссийска, однако никто не пострадал.

Зафиксированные повреждения оказались незначительными и на технологический процесс не повлияли. Все предприятия работают в штатном режиме.

В течение прошедшей ночи российские военные с помощью сил противовоздушной обороны (ПВО) пресекли ряд попыток ВСУ совершить террористические атаки с помощью беспилотников и безэкипажных катеров по объектам на территории регионов России.

Так, дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 51 дрон над территорией Крымского полуострова, 44 БПЛА в Краснодарском крае, шесть беспилотников над территорией Белгородской области и один — над территорией Курской области. Всего над российским регионами было уничтожено 102 дрона.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.