Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Рейнджерс» повторили собственное достижение девятилетней давности

«Рейнджерс» повторили собственное достижение 2015 года, выйдя в полуфинал НХЛ

close
100%
James Guillory/USA TODAY Sports/Reuters

В шестом матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» оказались сильнее «Каролина Харрикейнз».

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу «Рейнджерс». Этот результат позволил «синерубашечникам» повторить собственное достижение девятилетней давности, когда команда выиграла Президентский кубок, став сильнейшей по итогам регулярного чемпионата, и вышла в полуфинал Кубка Стэнли. С 2015 года никому, кроме «Рейнджерс», подобное не удавалось.

Встреча прошла в Роли на арене «Пи-Эн-Си центр» и завершилась победой гостевой команды со счетом 5:3. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Крис Крайдер, оформивший хет-трик, а также Винсент Трочек и Баркли Гудроу.

У проигравшей команды отличились Мартин Нечас, Сет Джарвис и Себастьян Ахо. Российский форвард Андрей Свечников записал на свой счет две передачи, у защитника Дмитрия Орлова — один голевой пас.

За право сыграть в финале Кубка Стэнли команда поспорит с победителем пары «Флорида Пантерз» — «Бостон Брюинз».

Ранее российский вратарь вышел в лидеры НХЛ по числу побед в 2024 году.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами