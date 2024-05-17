«Рейнджерс» повторили собственное достижение девятилетней давности

В шестом матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» оказались сильнее «Каролина Харрикейнз».

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу «Рейнджерс». Этот результат позволил «синерубашечникам» повторить собственное достижение девятилетней давности, когда команда выиграла Президентский кубок, став сильнейшей по итогам регулярного чемпионата, и вышла в полуфинал Кубка Стэнли. С 2015 года никому, кроме «Рейнджерс», подобное не удавалось.

Встреча прошла в Роли на арене «Пи-Эн-Си центр» и завершилась победой гостевой команды со счетом 5:3. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Крис Крайдер, оформивший хет-трик, а также Винсент Трочек и Баркли Гудроу.

У проигравшей команды отличились Мартин Нечас, Сет Джарвис и Себастьян Ахо. Российский форвард Андрей Свечников записал на свой счет две передачи, у защитника Дмитрия Орлова — один голевой пас.

За право сыграть в финале Кубка Стэнли команда поспорит с победителем пары «Флорида Пантерз» — «Бостон Брюинз».

Ранее российский вратарь вышел в лидеры НХЛ по числу побед в 2024 году.