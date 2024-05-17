Уехавший из Польши экс-судья Шмидт хотел бы получить белорусское гражданство

Уехавший из Польши в Белоруссию экс-судья Томаш Шмидт заявил, что хотел бы получить белорусское гражданство, оставшись при этом также гражданином Польши. Его слова приводит ТАСС.

«Если есть такая (юридическая. – Прим. ред.) возможность, то хочу быть и гражданином Польши, и Белоруссии», — отметил он в беседе с журналистами.

До этого национальная прокуратура Польши выдала ордер на арест бывшего судьи Шмидта. Экс-судья также объявлен в федеральный розыск, но окончательное решение о подаче Шмидта в международный розыск еще не принято.

В начале мая варшавский судья во время отпуска сбежал в Белоруссию, где попросил политического убежища и обвинил польские власти в преследованиях и угрозах. Шмидт утверждал, что официальные лица республики «ведут страну к войне». В Польше после этого судью уволили, лишили профессионального иммунитета, завели уголовное дело о шпионаже и потребовали арестовать. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что поручил силовикам республики обеспечить безопасность экс-судьи.

Ранее в Польше рассказали о документах, к которым имел доступ судья Шмидт.