ВОЗ предупредила о риске заразиться штаммом «дельта плюс» от прохожего на улице

Всемирная организация здравоохранения предупреждает о высокой вероятности заразиться новым индийским вариантом коронавируса «дельта плюс» от прохожего на улице. Об этом сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в беседе с РИА «Новости».

«Предварительные данные, которые мы получаем из Индии, говорят о том, что достаточно пройти рядом с [инфицированным] человеком без маски, чтобы заболеть», – рассказала Вуйнович.

По ее словам, этот штамм вызывает озабоченность.

Ранее заместитель директора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарья Даниленко сообщила, что образец с новой мутацией коронавируса из Индии — «дельта плюс» — был обнаружен в России в апреле текущего года. В Роспотребнадзоре достоверность информации о дебюте «дельты плюс» в России подтверждать не стали, отметив, что эти данные проверяются.

За весь период пандемии в России выявлено более 5,4 млн случаев заражения коронавирусом, более 132 тыс. заболевших скончались.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».