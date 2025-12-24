На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На востоке Украины произошли взрывы

В Харькове произошла серия взрывов
true
true
true
close
Stringer/dpa/Global Look Press

Несколько взрывов произошло в Харькове на востоке Украины. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».

«В Харькове была слышна серия взрывов», — говорится в Telegram-канале издания.

Подробностей не приводится.

В Харьковской и еще пяти других областях Украины объявлена воздушная тревога.

Еще один взрыв в Харькове произошел в ночь на 23 декабря. Воздушная тревога на тот момент действовала в Харьковской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях, а также на части территории Киевской области.

Накануне вечером стало известно, что производственные объекты крупнейшей нефтедобывающей компании Украины «Укрнафта» получили повреждения в результате взрывов.

Также сообщалось о взрывах в Чернигове на севере Украины.

Ранее эксперт назвал сроки восстановления энергетики Украины.

Новости Украины
