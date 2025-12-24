На востоке Украины произошли взрывы

Несколько взрывов произошло в Харькове на востоке Украины. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».
«В Харькове была слышна серия взрывов», — говорится в Telegram-канале издания.
Подробностей не приводится.
В Харьковской и еще пяти других областях Украины объявлена воздушная тревога.
Еще один взрыв в Харькове произошел в ночь на 23 декабря. Воздушная тревога на тот момент действовала в Харьковской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях, а также на части территории Киевской области.
Накануне вечером стало известно, что производственные объекты крупнейшей нефтедобывающей компании Украины «Укрнафта» получили повреждения в результате взрывов.
Также сообщалось о взрывах в Чернигове на севере Украины.
