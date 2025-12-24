На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военный эксперт заявил о подготовке обороны в Святогорской лавре

Марочко заявил, что ВСУ готовят оборону на территории Святогорской лавры в ДНР
Reuters

Вооруженные силы Украины оборудуют огневые позиции в Святогорской лавре и территории вокруг нее. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

Российские военные выявили инженерные работы по укреплению оборонительной линии украинской армии вдоль реки Северский Донец и в населенном пункте Святогорск, рассказал Марочко.

По его информации, в этих районах возводятся новые фортификации, устанавливаются тетраэдры и минные заграждения.

«Также оборудуются новые огневые позиции, в том числе на территории заповедника и Святогорской лавры», — сказал военный эксперт.

До этого военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что российские войска наносят удары по портовой инфраструктуре в Одесской области и по мостам для того, чтобы перерезать каналы поставок западного оружия из этого региона в ВСУ. По его словам, это можно назвать современной «рельсовой войной».

Ранее российские военные поразили обеспечивающие ВСУ объекты инфраструктуры.

