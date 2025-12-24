На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России за ночь уничтожили 172 украинских беспилотника

true
true
true
close
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили 172 украинских беспилотника. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Больше всего БПЛА уничтожили в Брянской области — 110. Еще 20 перехватили в Белгородской области, 14 в Калужской области, 12 – в Тульской области, шесть — в Орловской области, четыре — в Московском регионе, в том числе два, летевших на Москву, три — в Липецкой области и по одному сбили в Волгоградской, Курской и Смоленской областях.

Накануне губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что средства противовоздушной обороны перехватили беспилотник на подлете к Нововоронежу, где расположена атомная электростанция. По предварительной информации, пострадавшие и разрушения в результате атаки отсутствуют, добавил губернатор.

Ранее на Чернобыльской АЭС предупредили о разрушении саркофага при новом ударе.

