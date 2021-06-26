Собянин рассказал, кому в пандемию можно ходить в рестораны и кафе

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что кафе и рестораны нужно посещать только при наличии надежной защиты от коронавируса. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1».

«В общепите надо появляться тогда, когда у тебя есть защита, ПЦР не является защитой. Человек с ПЦР-тестом ни от чего не защищен», — сказал он.

Ранее Собянин заявил, что рестораны не будут пускать посетителей с бумажными сертификатами, потому что их очень часто подделывают. Собянин подчеркнул, что нигде в мире не работают с бумажными сертификатами. Тем не менее, такой документ можно получить после вакцинации и хранить дома.

Также он отметил, что город заново переживает пандемию коронавируса. По словам главы города, остановить пандемию можно только быстрой и масштабной вакцинацией. Также необходимо продолжать соблюдать масочный режим в общественных местах и другие санитарные требования.

В Москве за последние сутки подтвердились 8 457 случаев коронавируса.

Также за день скончались 96 москвичей, 4 260 жителей столицы выздоровели. Таким образом, в городе с начала пандемии зафиксировано 1 332 214 заражений, 21 972 смерти и 1 139 840 выздоровлений.