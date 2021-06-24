Легкомоторный самолет перестал выходить на связь в Архангельской области

Легкомоторный самолет не выходит на связь в Верхнетоемском районе Архангельской области. Об этом ТАСС заявили представители МЧС России.

«Сегодня в 20:30 <…> поступила информация о пропаже связи с легкомоторным самолетом, который проводил авиапатрулирование в Верхнетоемском районе по мониторингу лесопожарной обстановки по заявке Единого лесопожарного центра», — уточнили в пресс-службе министерства.

В МЧС добавили, что последний раз командир воздушного судна выходил на связь в 18.45 мск.

В 21.05 на вертолете Ми-8 в возможный район поиска направилась группа спасателей Архангельской региональной поисково-спасательной базы. Дальнейшая информация устанавливается.

Ранее была названа предварительная причина крушения вертолета Росгвардии в Ленобласти. Погибли трое военнослужащих. Находившийся на борту экипаж осуществлял учебно-тренировочный полет.