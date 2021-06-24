В Москве ожидается новый погодный рекорд

Четверг, 24 июня, в Москве может стать рекордно жарким, столбики термометров повысятся до +36°С, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

«Антициклон по-прежнему остается над столичным регионом. В таких условиях в Москве в четверг ожидается небольшая облачность, без осадков. Столбики термометров поднимутся до +34°С...+36°С, по области — до +32°С...+37°С», — рассказал эксперт.

По словам синоптика, в Москве может быть обновлен рекорд дня, который был зафиксирован в 1948 году. Тогда температура повысилась до +33,5°С.

Ветер юго-западный, слабый, 1-6 м/с. Атмосферное давление начнет понижаться и составит 750 мм рт. ст.

Ранее сообщалось, что в Москве 23 июня стало самым жарким днем за всю историю метеонаблюдений. По прогнозам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, это далеко не последнее рекордное значение температуры на этой неделе.