В двух областях Белоруссии нарушено электроснабжение из-за пожара на Лукомльской ГРЭС

Подразделения экстренных ведомств Белоруссии направились на Лукомльскую ГРЭС, где начался пожар. Об этом сообщает МЧС страны на странице в Twitter.

Информацию о ЧП в ближайшее время дополнят представители службы.

«Произошло возгорание одной из секций трансформаторной подстанции. После получения допуска от энергетиков подразделения МЧС приступают к тушению», — уточнили в пресс-службе министерства.

Точная причина происшествия на объекте в настоящий момент неизвестна. Также нет информации о площади пожара и пострадавших.

По данным Минэнерго республики, из-за пожара нарушилось электроснабжение населенных пунктов Могилевской и Витебской областей.

«Отключены 8 энергоблоков ГРЭС и все исходящие линии 330 кВ», — сообщили в Telegram-канале ведомства.

В качестве возможной причины пожара назвали повреждение измерительного трансформатора.

Ранее в Луганске на газопроводе произошел взрыв. Образовалось сильное возгорание, которое было ликвидировано к 06.30 (совпадает с мск). В результате инцидента никто не пострадал. Причины случившегося устанавливаются.