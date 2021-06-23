Магазин в Атланте сделал меню с жареной курицей в честь Дня освобождения рабов
Сотрудники магазина IKEA в Атланте, пожелавшие остаться анонимными, рассказали, что получили электронное письмо, где говорилось о спецменю для клиентов и работников. В тексте утверждалось, что планировалось «почтить настойчивость чернокожих американцев и признать прогресс, который еще предстоит сделать», передает издание CBS News.
Выяснилось, что в меню были такие блюда, как жареная курица, арбуз, макароны с сыром и капуста. В США есть стереотип о пристрастии чернокожих людей к арбузам и жареной курице.
Афроамериканцы посчитали это оскорблением и невежественным отношением к себе.
«Вы не можете утверждать, что подача арбуза на 19 июня — это меню для души, когда вы даже не знаете историю..», — уточнил собеседник.
В результате некоторые работники не хотят больше работать и думают уволиться, обвиняя менеджмент магазина в расизме.
Менеджер магазина ответил, что меню задумывали с благими намерениями и никого не хотели обидеть. В результате меню было отредактировано. Туда включили мясной рулет, картофельное пюре и кукурузный хлеб.
В Соединенных Штатах с 2021 года День освобождения рабов отмечают как федеральный праздник.