Магазин в Атланте сделал меню с жареной курицей в честь Дня освобождения рабов

Сотрудники магазина IKEA в Атланте, пожелавшие остаться анонимными, рассказали, что получили электронное письмо, где говорилось о спецменю для клиентов и работников. В тексте утверждалось, что планировалось «почтить настойчивость чернокожих американцев и признать прогресс, который еще предстоит сделать», передает издание CBS News.

Выяснилось, что в меню были такие блюда, как жареная курица, арбуз, макароны с сыром и капуста. В США есть стереотип о пристрастии чернокожих людей к арбузам и жареной курице.

Афроамериканцы посчитали это оскорблением и невежественным отношением к себе.

«Вы не можете утверждать, что подача арбуза на 19 июня — это меню для души, когда вы даже не знаете историю..», — уточнил собеседник.

В результате некоторые работники не хотят больше работать и думают уволиться, обвиняя менеджмент магазина в расизме.

Менеджер магазина ответил, что меню задумывали с благими намерениями и никого не хотели обидеть. В результате меню было отредактировано. Туда включили мясной рулет, картофельное пюре и кукурузный хлеб.

В Соединенных Штатах с 2021 года День освобождения рабов отмечают как федеральный праздник.