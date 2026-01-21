Размер шрифта
Калининградец устроил пожар в доме, после того как его бросила подруга

В Калининграде пьяный мужчина поджег квартиру после ухода сожительницы
В Калининграде мужчина устроил пожар после расставания с сожительницей. Об этом стало известно «Клопс».

Инцидент произошел днем 19 января в трехэтажном доме на улице Невского. 52-летний местный житель, напившись, поджег матрас и вещи в своей квартире и коридоре. Соседи заметили огонь и дым из окна и вызвали эстренные службы.

Мужчина наглотался дыма, кашлял и задыхался, его госпитализировали с отравлением продуктами горения. Оказалось, что калининградец совершил поджог, так как был очень огорчен недавним разрывом со своей подругой. Грозит ли ему уголовная ответственность, пока неизвестно.

В МЧС по региону подтвердили, что горела входная дверь и бытовые вещи на третьем этаже. На месте работали девять человек и две единицы техники. Пожарные потушили огонь подручными средствами.

Ранее пьяный воронежец из мести поджег дом с возлюбленной и ребенком внутри.

