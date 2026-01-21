Размер шрифта
Представители Украины принудительно эвакуируют детей из двух городов ДНР

Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Представители подразделения «Белый ангел» Национальной полиции Украины ведут принудительную эвакуацию детей из городов Краматорск и Дружковка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил ТАСС представитель силовых структур России.

По его словам, в случае отказа родителей детей вывозят насильно. Дальнейшая судьба этих несовершеннолетних неизвестна, заявил собеседник агентства.

В середине января беженка из поселка Ставки ДНР сообщила, что ей и младшему брату угрожали расправой за отказ эвакуироваться. По словам девушки, к их дому регулярно приезжали представители украинской организации «Белые ангелы» вместе с полицией, которые занимались эвакуацией детей. Она утверждает, что неизвестные перелезали через забор, кричали и угрожали взломать двери. Девушка рассказала, что злоумышленники пугали ее семью оружием, заявляя о готовности расправиться с матерью и другими родственниками.

Как отметила беженка, в тот момент ей было 17 лет. Во время произошедшего она находилась дома вместе с матерью, сестрой и младшим братом.

Ранее на Украине назвали дату, к которой Россия хочет освободить весь Донбасс.

