Ученые назвали время парада планет, который повторится только через 200 лет

Жители Земли вечером 21 января смогут наблюдать редкое астрономическое явление – парад планет Меркурия, Венеры и Марса вокруг Солнца. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.

По информации ученых, три планеты соберутся на очень малом угловом расстоянии от Солнца и образуют с ним фигуру, похожую на ромб или крест, в 18:48 по московскому времени. Наблюдать парад небесных тел можно будет около суток.

Отмечается, что планеты в течение месяца «разбегутся» по небу. Следующее сближение произойдет только в июне 2235 года, когда они вновь сойдутся около Солнца и образуют с ним почти прямую линию, уточнили специалисты.

По словам ведущего научного сотрудника ИКИ РАН и Научно-исследовательской лаборатории космических исследований, технологий, систем и процессов Натана Эйсмонта, при параде планет небесные тела сближаются, не влияя при этом друг на друга. Чтобы увидеть астрономическое явление, не требуется специальных приспособлений — в крайнем случае, можно воспользоваться обычным биноклем. Ученый объяснил, что для наблюдения нужно выбрать открытое пространство, например, парк. Главное условие — это возможность наблюдать за небом и звездами вдали от освещения большого города.

Ранее были раскрыты последствия обрушившегося на Землю радиационного шторма.