Российским пенсионерам рассказали о праве на помощь в бытовых делах

Депутат Якубовский: у пенсионеров есть право на помощь уборке, стирке и готовке

В России пенсионеры по закону имеют право на помощь в выполнении бытовых дел – таких, как уборка, готовка, стирка, глажка белья, вынос мусора, покупка продуктов и лекарств. В зависимости от уровня доходов и региональных нормативов такая поддержка предоставляется бесплатно или на условиях частичной оплаты, рассказал RT депутат Госдумы Александр Якубовский.

Помимо перечисленных дел, пенсионеры могут попросить помощи в оплате коммунальных услуг, воспользоваться поддержкой для сопровождения в больницу. Все эти нормы закреплены в ФЗ «Об основах соцобслуживания граждан в РФ», отметил депутат.

«Закон исходит не из формальных признаков, а из реальной нуждаемости человека, — пояснил он. — Возраст, состояние здоровья, ограничение подвижности, одиночное проживание учитываются при принятии решения».

Важно, что наличие детей и родственников – это не повод для автоматического отказа пенсионеру в такой помощи. Если по факту он не получает ухода, то он вправе рассчитывать на поддержку, подчеркнул парламентарий. При этом в ходе вынесения решения специалист соцзащиты посетит пожилого человека для оценки условий его жизни.

«Формальные отказы без такой оценки противоречат требованиям закона и подлежат обжалованию, в том числе в органах прокуратуры», ― заключил Якубовский.

Напомним, российским пенсионерам доступны различные бесплатные услуги, направленные на поддержку их активности и повышение качества жизни. В том числе, это право на помощь сиделки, юридическое сопровождение, скидки и льготы. Также пенсионерам полагаются бесплатно или со значительной скидкой лекарственные препараты, для получения которых необходимо обратиться в поликлинику и взять у врача рецепт.

