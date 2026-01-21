Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Общество

Российским пенсионерам рассказали о праве на помощь в бытовых делах

Депутат Якубовский: у пенсионеров есть право на помощь уборке, стирке и готовке
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

В России пенсионеры по закону имеют право на помощь в выполнении бытовых дел – таких, как уборка, готовка, стирка, глажка белья, вынос мусора, покупка продуктов и лекарств. В зависимости от уровня доходов и региональных нормативов такая поддержка предоставляется бесплатно или на условиях частичной оплаты, рассказал RT депутат Госдумы Александр Якубовский.

Помимо перечисленных дел, пенсионеры могут попросить помощи в оплате коммунальных услуг, воспользоваться поддержкой для сопровождения в больницу. Все эти нормы закреплены в ФЗ «Об основах соцобслуживания граждан в РФ», отметил депутат.

«Закон исходит не из формальных признаков, а из реальной нуждаемости человека, — пояснил он. — Возраст, состояние здоровья, ограничение подвижности, одиночное проживание учитываются при принятии решения».

Важно, что наличие детей и родственников – это не повод для автоматического отказа пенсионеру в такой помощи. Если по факту он не получает ухода, то он вправе рассчитывать на поддержку, подчеркнул парламентарий. При этом в ходе вынесения решения специалист соцзащиты посетит пожилого человека для оценки условий его жизни.

«Формальные отказы без такой оценки противоречат требованиям закона и подлежат обжалованию, в том числе в органах прокуратуры», ― заключил Якубовский.

Напомним, российским пенсионерам доступны различные бесплатные услуги, направленные на поддержку их активности и повышение качества жизни. В том числе, это право на помощь сиделки, юридическое сопровождение, скидки и льготы. Также пенсионерам полагаются бесплатно или со значительной скидкой лекарственные препараты, для получения которых необходимо обратиться в поликлинику и взять у врача рецепт.

Ранее россиянам напомнили о праве на доплату к пенсии.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27675331_rnd_3",
    "video_id": "record::c5e4179a-18d4-461b-936b-ce0860ce762c"
}
 
Теперь вы знаете
Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+