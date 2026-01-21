В британском правительстве побоялись «нападать» на Трампа

Великобритания окажется в «гораздо более худшем» положении, если премьер-министр страны допустит со своей стороны нападки на президента США Дональда Трампа. Об этом Sky News заявил министр энергетической безопасности и углеродной нейтральности Британии Эд Милибэнд.

«Я знаю, что некоторые захотят спросить, почему премьер-министр не отвечает Дональду Трампу по каждому поводу. Честно говоря, наша страна оказалась бы в гораздо худшем положении, если бы мы сделали что-то из того, к чему призывали Кира Стармера», — отметил он.

По словам Милибэнда, Стармер «продемонстрировал спокойное лидерство» и добился заключения торгового соглашения с США. Однако в случае несогласия Британии с США – в частности, по вопросу Гренландии, «мы так и говорим», подчеркнул министр.

«Я думаю, на данном этапе речь идет о деэскалации и поиске выхода из этой сложной ситуации», — добавил он.

Также Милибэнд подчеркнул, что Стармер решил не посещать Всемирный экономический форум в Давосе, который проходит с 19 по 23 января, так как «премьер-министр занят множеством других дел».

В выступлении в Палате общин Великобритании Стармер заявил, что Британия «не отступит от своих принципов и ценностей» по вопросу Гренландии под угрозой пошлин Дональда Трампа. Также Стармер добавил, что решение о принадлежности Гренландии должны принимать исключительно жители Гренландии и Дании. Премьер анонсировал и встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксеном 22 января в Лондоне.

5 января президент США Дональд Трамп сообщил о намерении захватить Гренландию, против чего высказались власти острова и Дании, а также нескольких стран ЕС. 15 января стало известно о запуске совместной разведывательной миссии НАТО в Гренландии.

В ответ на миссию Трамп пригрозил ввести с 1 февраля против ее участников 10% пошлины, которые планируется поднять до 25% с 1 июня. СМИ также написали о том, что ЕС в случае введения пошлин рассматривает введение ответных мер.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что ЕС рассчитывает на диалог с США.