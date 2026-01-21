Родители пловца Свечникова прилетели в Турцию для ДНК-экспертизы

Родители пропавшего в Босфоре российского пловца Николая Свечникова прибыли в Стамбул, где примут участие в ДНК-экспертизе. Об этом в комментарии ТАСС заявила родственница семьи Свечниковых Алена Караман.

Самолет приземлился в Стамбуле в 15:15 по московскому времени. Родственников доставят в Институт судебной медицины, а процедура взятия образцов начнется около 18:00.

О том, что на дне Босфора было обнаружено тело неизвестного, стало известно 20 января. По информации СМИ, Тело мужчины обнаружили в пяти километрах от места старта заплыва, во время которого пропал российский спортсмен. Караман 20 числа заявила, что опознавала тело только по фотографиям, и отметила, что неизвестный действительно похож на пловца, однако необходима экспертиза.

24 августа 2025 года российский пловец, тренер и мастер спорта Николай Свечников исчез во время массового заплыва в Босфоре. 29-летний спортсмен не пришел к финишу, но организаторы обнаружили это лишь спустя восемь часов. В полиции отказались сразу организовать поиски, заявив, что необходимо подождать определенное время. Впоследствии выяснилось, что на старте не было спасательных катеров, а медицинский осмотр участников был поверхностным.

Ранее мать Свечникова сообщила, что что тату на теле из Босфора совпадают с имевшимися у пловца.