В Архангельской области задержали подозреваемого в серии поджогов жилых домов

Полицейские задержали подозреваемого в серии поджогов жилых домов в Новодвинске Архангельской области. Об этом сообщило региональное УМВД.

В полицию поступили сообщения о возгорании входных дверей квартир в домах на улицах Добровольского и Ударников. Правоохранители установили, что причиной пожаров стал умышленный поджог. В результате происшествий пострадали четыре человека. В больницу попали 86-летняя женщина, семилетняя девочка и четырехлетний мальчик, а женщине 1954 года рождения медицинская помощь была оказана на месте.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого — 27-летнего жителя Архангельска, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности. В полиции считают, что он причастен и к другим аналогичным преступлениям в Новодвинске, в том числе к поджогу входной двери квартиры в доме на улице Уборевича, совершенному 15 января.

Возбуждены уголовные дела. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

19 января суд приговорил россиянина, обвиняемого в попытке поджога базовой станции сотовой связи в Орле, к 14 годам лишения свободы. По данным следствия, в октябре 2024 года мужчина, испытывая материальные затруднения, вступил в сговор с представителем спецслужбы иностранного государства. По указанию куратора он попытался поджечь станцию, но его действия были пресечены сотрудниками ФСБ России. Задержанного обвинили в госизмене и покушении на диверсию.

Ранее в Мурманске 18-летняя девушка пыталась поджечь призывной пункт после общения с мошенниками.