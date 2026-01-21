В Рязани обрушился жилой дом, ранен человек

В районе поселка Борки на окраине Рязани обрушился частный жилой дом. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Рязанской области.

В результате инцидента пострадал хозяин дома. Мужчина был госпитализирован.

По предварительным данным, причиной инцидента стал взрыв бытового газа.

По информации МЧС, сообщение о частичном обрушении жилого дома поступило 21 января в 05:27 мск. В работе на месте происшествия задействованы 15 единиц техники и 45 сотрудников экстренных служб.

Как пишет портал YA62.RU, пострадавший мужчина остается в областной больнице в стабильно тяжелом состоянии. Журналисты выяснили, что его зовут Роман и ему 38 лет. В доме в микрорайоне Борки жил один. У него есть сын, но с женой, как рассказывают соседи, он в разводе.

19 января в селе Кадымцево Челябинской области из-за утечки паров газовоздушной смеси произошел взрыв в жилом доме. В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в доме на двух хозяев вечером 18 января. После детонации пожара не было, но в здании обрушились строительные конструкции на площади 63 кв. м.

Ранее в гараже в Кабардино-Балкарии взорвался газовый баллон.