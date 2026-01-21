Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026

Беспилотные автомобили могут получить доступ на российские дороги с 2027 года

Закон о допуске на дороги беспилотных авто может вступить в силу в сентябре 2027-го
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Закон, регулирующий допуск беспилотных автомобилей на российские дороги, в случае принятия вступит в силу 1 сентября 2027 года. Об этом говорится в тексте законопроекта Минтранса, опубликованного на портале правовых актов.

«Законопроект вступает в силу с 1 сентября 2027 года», — указано в пояснительной записке к документу.

21 января глава Минтранса РФ Андрей Никитин в ходе коллегии Минобрнауки заявил, что ручное управление автомобилем через 20 лет станет «экзотикой», как поездки на лошади.

В ноябре в министерстве транспорта России сообщили, что в 2026 году в Москве может появиться возможность вызова беспилотного такси. В ведомстве уточнили, что в столице уже проходили тестовые перевозки пассажиров беспилотными автомобилями, однако их массовый запуск был приостановлен для более тщательной отработки всех возможных сценариев в контролируемой среде.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов назвал сумму расходов на беспилотные системы в России.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27675337_rnd_5",
    "video_id": "record::36a2c5c4-dd28-48e7-8164-9f6be2db7f83"
}
 
Теперь вы знаете
Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+