Беспилотные автомобили могут получить доступ на российские дороги с 2027 года

Закон о допуске на дороги беспилотных авто может вступить в силу в сентябре 2027-го

Закон, регулирующий допуск беспилотных автомобилей на российские дороги, в случае принятия вступит в силу 1 сентября 2027 года. Об этом говорится в тексте законопроекта Минтранса, опубликованного на портале правовых актов.

«Законопроект вступает в силу с 1 сентября 2027 года», — указано в пояснительной записке к документу.

21 января глава Минтранса РФ Андрей Никитин в ходе коллегии Минобрнауки заявил, что ручное управление автомобилем через 20 лет станет «экзотикой», как поездки на лошади.

В ноябре в министерстве транспорта России сообщили, что в 2026 году в Москве может появиться возможность вызова беспилотного такси. В ведомстве уточнили, что в столице уже проходили тестовые перевозки пассажиров беспилотными автомобилями, однако их массовый запуск был приостановлен для более тщательной отработки всех возможных сценариев в контролируемой среде.

