Белый дом сообщил о готовности 35 мировых лидеров войти в «Совет мира»

Порядка 35 мировых лидеров из примерно 50 приглашенных выразили готовность войти в состав «Совета мира», задуманного Соединенными Штатами. Об этом сообщил представитель администрации США, сопровождающий главу Белого дома Дональда Трампа в поездке в Давос, передает ТАСС.

«Пока приблизительно 35 мировых лидеров обязались [войти в состав «Совета мира»]», — заявил он.

По словам американца, в общей сложности было разослано порядка 50 приглашений.

16 января Трамп заявил, что «Совет мира», который будет управлять сектором Газа, сформирован. Среди приглашенных мировых лидеров — президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и украинский лидер Владимир Зеленский.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции рассказал, что российское руководство планирует контакты с США для уточнения деталей инициативы.

