Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Политика

Белый дом сообщил о готовности 35 мировых лидеров войти в «Совет мира»

Администрация США: порядка 35 мировых лидеров готовы вступить в «Совет мира»
Julia Demaree Nikhinson/AP

Порядка 35 мировых лидеров из примерно 50 приглашенных выразили готовность войти в состав «Совета мира», задуманного Соединенными Штатами. Об этом сообщил представитель администрации США, сопровождающий главу Белого дома Дональда Трампа в поездке в Давос, передает ТАСС.

«Пока приблизительно 35 мировых лидеров обязались [войти в состав «Совета мира»]», — заявил он.

По словам американца, в общей сложности было разослано порядка 50 приглашений.

16 января Трамп заявил, что «Совет мира», который будет управлять сектором Газа, сформирован. Среди приглашенных мировых лидеров — президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и украинский лидер Владимир Зеленский.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции рассказал, что российское руководство планирует контакты с США для уточнения деталей инициативы.

Ранее спецпосланник США объяснил, зачем в «Совет мира» пригласили РФ и Украину.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27675121_rnd_7",
    "video_id": "record::28fe62d4-f5a1-4edb-b141-2c47a43eb3d3"
}
 
Теперь вы знаете
Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+